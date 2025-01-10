Сергей Собянин открыл новый велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новый велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки в Нагатинском Затоне, а также поздравил жителей столицы с этим событием.

Открытие моста позволило соединить одну часть района с другой и сделало доступнее станцию метро "Нагатинский Затон", которая недавно открылась на Большой кольцевой линии. По словам мэра, горожане и гости столицы смогут гулять и ездить на велосипеде по новому мосту.

Собянин выразил благодарность строителям за работу, а также поделился подробностями об этапах благоустройства района Нагатинский Затон. В частности, планируется, что через несколько месяцев там подойдет к концу первая очередь благоустройства парка "Коломенское", а затем завершится и второй этап.

Глава города также подчеркнул, что район становится все более современным и комфортным. Так, на его территории благоустроили набережные и запустили речные суда.

В материалах пресс-службы мэра и строительства Москвы уточняется, что возведение велопешеходного моста через Нагатинский Затон началось в феврале 2023 года и подошло к концу в декабре 2024 года. Проект удалось реализовать благодаря средствам Адресной инвестиционной программы столицы.

Появление моста позволило в три раза сократить для местных жителей путь до станции метро "Нагатинский Затон". Если раньше он занимал 19 минут, то теперь будет составлять всего 6 минут. Кроме того, мост поможет пассажирам регулярного водного транспорта удобнее добираться от метро до причала. Предполагается, что новым мостом будут пользоваться около 10 тысяч человек в сутки.

При этом длина мостового пролета составляет 219 метров. Он выполнен в форме полумесяца, а его верхняя балка опирается на вертикальные мачты, которые были подвешены на натяжных стержнях. Ширина пешеходной зоны равна 4,5 метра, а велосипедной дорожки – 2 метра.

Вместе с тем в 2025–2027 годах на территории района планируется построить еще четыре пешеходных моста. Два из них проложат через затон Новинки. Также по одному мосту возведут через Москву-реку на Островную улицу и через Москву-реку в сторону парка "Фили".

Кроме того, в 2028 году в микрорайоне Пирогово в Мытищах появится мост через реку Клязьму. Он будет расположен рядом с уже существующей переправой неудовлетворительного состояния.