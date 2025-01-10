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10 января, 15:15

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Сергей Собянин открыл велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

Сергей Собянин открыл велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

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Сергей Собянин поздравил горожан с открытием нового велопешеходного моста через Нагатинский Затон. Сооружение связало разделенные части района, сделав его более удобным и доступным для жителей.

Мост сократил путь до станции метро "Нагатинский Затон" в три раза, а также улучшил связь с причалами регулярного водного транспорта. Жители отмечают, что теперь дорога до работы и встреч с близкими стала быстрее и комфортнее. Новый маршрут также открыл дополнительные возможности для прогулок и велосипедных поездок.

Строительство велось на воде с использованием временного моста, после чего территорию полностью привели в порядок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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