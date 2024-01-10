Новости часа: на участке бывшей промзоны Котляково построят жилье по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Часть бывшей промзоны Котляково станет жилым кварталом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Работы на технологической части городского вокзала Тимирязевская завершат летом 2024 года. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

На этой неделе москвичей ждут "температурные качели" и колебания давления. Об этом предупредили синоптики.