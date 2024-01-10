Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 13:45

Новости

Новости часа: на участке бывшей промзоны Котляково построят жилье по реновации

Новости часа: на участке бывшей промзоны Котляково построят жилье по реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

Собянин: почти 3 тыс предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы

Собянин: в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс

Собянин открыл электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии метро

В праздничных мероприятиях в Москве приняли участие 13,3 миллиона человек

Собянин: в 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

Новости часа: метро Москвы получило более 10 национальных и международных наград – Собянин

Новости часа: более 13 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Часть бывшей промзоны Котляково станет жилым кварталом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Работы на технологической части городского вокзала Тимирязевская завершат летом 2024 года. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

На этой неделе москвичей ждут "температурные качели" и колебания давления. Об этом предупредили синоптики.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствотранспортпогодавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика