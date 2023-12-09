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09 декабря, 15:15

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Собянин: в Москве разработали 3 предстандарта для безопасности использования ИИ в медицине

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Московские ученые разработали три новых предварительных стандарта для безопасности использования нейросетей в медицине. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Стандарты улучшат процесс испытания систем поддержки принятия врачебных решений, образовательных платформ и способов применения алгоритмов в лучевой диагностике, где задействован искусственный интеллект. Они позволят внедрять только проверенные, надежные решения для работы с пациентами.

Новые документы по стандартизации вступят в силу с 1 января 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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