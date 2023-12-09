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09 декабря, 13:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о столичной системе "Умный перекресток"

Новости часа: Собянин рассказал о столичной системе "Умный перекресток"

Новости часа: около 600 адресов в Москве оборудованы системой "Умный перекресток"

Новости часа: более 150 улиц Москвы названы в честь героев Отечества

Сергей Собянин рассказал, как ИИ помогает регулировать движение на дорогах Москвы

Собянин: проекту "Умный перекресток" исполнилось 6 лет

Собянин: более 150 улиц столицы названы в честь героев Отечества

Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Руднево"

Новости часа: власти Москвы утвердили программу по выплатам на покупку льготных лекарств

Новости часа: медицинский завод в Руднево сможет полностью обеспечить Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 600 адресов в Москве оборудованы системой "Умный перекресток". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Площадку наземного транспорта построили у станции метро "Тимирязевская" в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

До 17 градусов мороза ожидаются в столичном регионе 9 декабря. О морозах предупредили синоптики.

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