Новости часа: Собянин рассказал о столичной системе "Умный перекресток"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 600 адресов в Москве оборудованы системой "Умный перекресток". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Площадку наземного транспорта построили у станции метро "Тимирязевская" в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

До 17 градусов мороза ожидаются в столичном регионе 9 декабря. О морозах предупредили синоптики.