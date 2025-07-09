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09 июля, 14:15

Мэр Москвы

Собянин осмотрел строящиеся объекты киностудии Горького в Валдайском проезде

Собянин осмотрел строящиеся объекты киностудии Горького в Валдайском проезде

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В Москве продолжается масштабная модернизация киностудии Горького. Ход строительных работ лично осмотрел Сергей Собянин. После их завершения площадь объекта увеличится вдвое.

По словам мэра, на месте старых, устаревших корпусов возводится комплекс мирового уровня. В проекте – создание студийных павильонов, не имеющих аналогов в России, а также центра визуальных технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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