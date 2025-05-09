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09 мая, 08:05

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с 80-летием Победы

Сергей Собянин поздравил москвичей с 80-летием Победы

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Сергей Собянин поздравил москвичей с 80-й годовщиной Великой Победы. Мэр Москвы подчеркнул, что страна победила в самой страшной войне человечества, чем отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей, и принесла мир целым народам.

Глава города также отметил, что наследие фронтового поколения является главным оружием будущей победы России в текущей борьбе за свободу, добро и справедливость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
мэр Москвыобществогородвидео

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