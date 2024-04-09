Новости часа: сервисы "Московской электронной школы" внедрят в 20 регионах России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сервисы "Московской электронной школы" внедрят еще в 20 регионах России. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства Москвы.

Четыре новых электросудна выйдут на регулярные речные маршруты в Москве. Об этом заявили в Дептрансе.