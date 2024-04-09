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Новости

09 апреля, 16:00

Новости

Новости часа: сервисы "Московской электронной школы" внедрят в 20 регионах России

Новости часа: сервисы "Московской электронной школы" внедрят в 20 регионах России

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дороги от МСД до новой трассы в ТиНАО

Собянин: в этом году в музее-заповеднике "Коломенское" начнется благоустройство

Собянин: МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года

Новости часа: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Новости часа: на западе Москвы под заселение по реновации передали 36 новостроек

Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

Собянин: на западе Москвы под заселение по реновации передали 36 новостроек

Новости часа: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

"Мой район. Новости": в парке "Коломенское" у Москвы-реки будет создан свадебный сад

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сервисы "Московской электронной школы" внедрят еще в 20 регионах России. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства Москвы.

Четыре новых электросудна выйдут на регулярные речные маршруты в Москве. Об этом заявили в Дептрансе.

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