Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом. Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта, отметил Сергей Собянин.

На пяти крупных улицах с интенсивным движением количество нарушений ПДД сократилось на 70%. Таковы данные Дептранса.

Город выставил на торги более 20 участков в ТиНАО для строительства частных домов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.