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Новости

08 декабря, 18:00

Спорт

Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Собянин рассказал об архитектурно-художественной подсветке города

Новости часа: программы выплат на покупку льготных лекарств в столице станут постоянными

Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Руднево"

Новости часа: Собянин объявил об открытии в "Руднево" завода по производству медизделий

Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве

Новости часа: Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Рудневе"

Собянин посетил площадку по производству банковского оборудования московской разработки

Новости часа: в Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве появился сайт для записи на бесплатные занятия спортом. Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта, отметил Сергей Собянин.

На пяти крупных улицах с интенсивным движением количество нарушений ПДД сократилось на 70%. Таковы данные Дептранса.

Город выставил на торги более 20 участков в ТиНАО для строительства частных домов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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