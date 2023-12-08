Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Компенсационные выплаты на самостоятельное приобретение льготных лекарств станут постоянными с 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы в своем телеграм-канале, в некоторых ситуациях это более удобный способ обеспечить граждан необходимыми препаратами. К тому же, он позволяет своевременно начать лечение и гарантировать его непрерывность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.