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08 декабря, 08:45

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Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Собянин: выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

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Компенсационные выплаты на самостоятельное приобретение льготных лекарств станут постоянными с 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы в своем телеграм-канале, в некоторых ситуациях это более удобный способ обеспечить граждан необходимыми препаратами. К тому же, он позволяет своевременно начать лечение и гарантировать его непрерывность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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