Собянин: до конца года в Москве откроется еще пять центров женского здоровья

До конца этого года в Москве появятся еще 5 центров женского здоровья, их общее количество достигнет 16. Как отметил Сергей Собянин, этот проект не имеет аналогов.

Из обычных женских консультаций созданы современные медицинские центры, которые сопровождают пациенток на всех этапах – от первой консультации до родов и перинатального центра.

Все учреждения оснащены современным оборудованием и полностью интегрированы в крупнейшие городские клиники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.