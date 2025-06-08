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08 июня, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

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Сотрудники соцзащиты отмечают сегодня профессиональный праздник. Сергей Собянин на своей странице в телеграм-канале поздравил социальных работников, отметив, что это люди с большим сердцем.

Город самым активным образом развивает эту сферу, например, Москва первой в стране запустила проект активного долголетия. В столице различными видами соцподдержки пользуются примерно 4,5 миллиона москвчией. В это сфере задействованы десятки тысяч проффесиионалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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