Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Сотрудники соцзащиты отмечают сегодня профессиональный праздник. Сергей Собянин на своей странице в телеграм-канале поздравил социальных работников, отметив, что это люди с большим сердцем.

Город самым активным образом развивает эту сферу, например, Москва первой в стране запустила проект активного долголетия. В столице различными видами соцподдержки пользуются примерно 4,5 миллиона москвчией. В это сфере задействованы десятки тысяч проффесиионалов.

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