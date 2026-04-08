Собянин: в больницах Москвы запустили проект по использованию роботов-курьеров

Московские больницы начали в пилотном режиме использовать роботов-доставщиков для перевозки лекарств и образцов крови. Об эксперименте Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, электронных помощников тестируют территории ГКБ № 1 и 15 в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Роботы курсируют между больничными корпусами, а также могут отвезти лекарства из аптеки в отделение.

При этом они сами строят маршрут, объезжая препятствия и доставляя груз в целости в любую погоду.