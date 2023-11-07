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07 ноября, 07:30

Спорт

Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о выделении 20 гектаров земли под постройку спорткомплексов

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Несколько новых спортивных комплексов скоро появятся в разных районах Москвы. Город выделил под их строительство почти 20 гектаров земли. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Так, в Мещанском районе возведут спортивный центр с крытыми футбольными полями и ледовой ареной. Жители Раменок получат в свое распоряжение бассейны, залы для игровых видов спорта, занятия борьбой, гимнастикой и хореографией. Ледовый центр, где будут проводить соревнования по керлингу, построят в Хорошёво-Мнёвниках.

Участки под такие инвестиционные проекты город начал выдавать без торгов еще в 2016 году. Спортивные объекты – это не только возможность для москвичей следить за своей физической формой, но и новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в столичный бюджет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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