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07 июля, 11:00

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как преобразится пересадка на станции "Славянский бульвар"

Собянин рассказал, как преобразится пересадка на станции "Славянский бульвар"

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На московском городском вокзале Славянский бульвар появятся навесы, чтобы пересадка для пассажиров была комфортной в любую погоду. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр пояснил, что данный пересадочный узел является одним из самых востребованных и важных для жителей Москвы и Подмосковья. В частности, ежедневно на нем совершается больше 100 тысяч поездок. Также там запущен 21 наземный маршрут.

Причем особое влияние на популярность этого хаба оказала открытая 5 лет назад станция МЦД, подчеркнул градоначальник. Сейчас при пересадке с диаметра и метро на наземный транспорт пассажирам приходится идти под открытым небом. Навес есть только над одной платформой. Но скоро ими накроют около 9 тысяч квадратных метров, что сделает переходное пространство единым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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