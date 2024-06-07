Собянин: спортивный кластер в Крылатском станет одним из знаковых мест Москвы

В Москве восстановят Олимпийский велотрек в Крылатском. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

В 1990-е годы объект был незаконно приватизирован, на данный момент его вернули в собственность города. Разрабатывать проект обновленного велотрека будут спортивные федерации и местные жители. Лучшие идеи опубликуют для голосования на портале "Активный гражданин".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

