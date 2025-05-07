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07 мая, 12:30

Мэр Москвы

Мэр Москвы рассказал о поддержке участников СВО и их семей

Мэр Москвы рассказал о поддержке участников СВО и их семей

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Москва продолжает поддерживать участников специальной военной операции и их семьи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Для этого в городе работает Единый центр поддержки, где оказывают индивидуальное сопровождение участников СВО и их близких как в период прохождения службы, так и после ее окончания. В центре работают психологи и психотерапевты, юристы, социальные координаторы и другие специалисты по реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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