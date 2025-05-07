07 мая, 12:30Мэр Москвы
Мэр Москвы рассказал о поддержке участников СВО и их семей
Москва продолжает поддерживать участников специальной военной операции и их семьи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Для этого в городе работает Единый центр поддержки, где оказывают индивидуальное сопровождение участников СВО и их близких как в период прохождения службы, так и после ее окончания. В центре работают психологи и психотерапевты, юристы, социальные координаторы и другие специалисты по реабилитации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.