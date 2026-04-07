Собянин и Белоусов осмотрели новое здание военного комиссариата Москвы

Новое здание военкомата Москвы на улице Яблочкова накануне Дня сотрудников военных комиссариатов осмотрели Сергей Собянин и министр обороны России Андрей Белоусов. В 10-этажном здании, которое открыли в январе, создана современная инфраструктура.

Здесь оборудованы кабинеты с необходимой техникой, рабочие пространства в формате open-space, комнаты для приема посетителей, а также спортивный и тренажерные залы. Работу с посетителями организовали по стандартам флагманского центра "Мои документы" для ликвидации очередей.

