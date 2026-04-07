07 апреля, 10:00Мэр Москвы
Собянин: благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" откроется 11 апреля
Фестиваль "Пасхальный дар" начнется в Москве 11 апреля и продлится всю следующую неделю. Как написал Сергей Собянин в своем личном блоге, мероприятия будут организованы более чем на 30 городских площадках, в парках и на территориях 5 православных храмов.
Гостей ждут познавательные лекции, уроки добра и милосердия, инклюзивные спектакли, интерактивные представления, ярмарки, выставки и разнообразные мастер-классы. Также будут работать домики добра, где можно передать подарки для участников СВО и детей из новых регионов России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.