07 марта, 16:30Город
Собянин: флагманский центр Склифа начал принимать первых пациентов
Флагманский центр открыли на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он уже принимает пациентов, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.
Экстренную помощь там оказывают по новому стандарту с использованием единых алгоритмов. При необходимости пациента сразу из автомобиля скорой помощи могут перевезти в операционную или шоковую реанимацию. Кроме того, крыша корпуса оборудована вертолетной площадкой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.