Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 16:30

Город

Собянин: флагманский центр Склифа начал принимать первых пациентов

Собянин: флагманский центр Склифа начал принимать первых пациентов

Новости часа: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Собянин: московские медики провели свыше 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Собянин: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Новости часа: до 6 лет лишения свободы грозит блогеру Чекалиной по делу о неуплате налогов

Новости часа: Собянин рассказал о госпитале для участников СВО в Вороновском

Собянин: в госпитале в Вороновском начали лечить участников СВО и жителей новых территорий

Собянин: в госпитале "Вороновское" окажут медпомощь пациентам с новых территорий

Новости часа: Собянин рассказал о ходе работ на будущих станциях МЦД

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции 14 пригородных вокзалов

Флагманский центр открыли на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он уже принимает пациентов, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Экстренную помощь там оказывают по новому стандарту с использованием единых алгоритмов. При необходимости пациента сразу из автомобиля скорой помощи могут перевезти в операционную или шоковую реанимацию. Кроме того, крыша корпуса оборудована вертолетной площадкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика