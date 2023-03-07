Собянин: флагманский центр Склифа начал принимать первых пациентов

Флагманский центр открыли на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он уже принимает пациентов, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Экстренную помощь там оказывают по новому стандарту с использованием единых алгоритмов. При необходимости пациента сразу из автомобиля скорой помощи могут перевезти в операционную или шоковую реанимацию. Кроме того, крыша корпуса оборудована вертолетной площадкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.