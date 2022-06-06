Собянин посетил строящийся комбинат модульного домостроения в ТиНАО

19:30
В поселении Марушкинское ТиНАО откроется производство крупногабаритных модулей, которые нужны для строительства домов. Строящийся завод посетил Сергей Собянин.
"Сегодня строители экспериментируют над созданием крупногабаритных модулей, по сути дела, каждый модуль – это отдельная квартира, которая полностью изготавливается на заводе", – прокомментировал Собянин.
Идея создания модулей заключается в минимизации количества работ на строительной площадке, в возможности решить вопрос с некачественной звукоизоляцией и изменить принцип возведения зданий. Для этого на заводе создают блоки площадью до 100 квадратных метров, в них делают необходимые коммуникации. На строительный объект эти модули попадают уже с полной отделкой. На стройке они только монтируются. Благодаря этому сроки строительства модульных зданий сократятся до 20 раз.
Пока из таких модулей возводят общежитие для работников завода, однако в планах – идея построить жилой комплекс недалеко от Троицка по этой технологии.
Еще в перспективе – проработать возможность заказа индивидуального проекта, в котором можно обговорить расположение стен, чтобы люди уже через несколько месяцев могли заселяться.
Общая площадь, на которой будут производить модули, – около 160 тысяч квадратных метров. Все процессы на работе полностью роботизированы, но при этом на заводе создадут 2,5 тысячи новых рабочих мест. Больше подробностей – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: