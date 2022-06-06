Собянин посетил строящийся комбинат модульного домостроения в ТиНАО

В поселении Марушкинское ТиНАО откроется производство крупногабаритных модулей, которые нужны для строительства домов. Строящийся завод посетил Сергей Собянин.

"Сегодня строители экспериментируют над созданием крупногабаритных модулей, по сути дела, каждый модуль – это отдельная квартира, которая полностью изготавливается на заводе", – прокомментировал Собянин.

Идея создания модулей заключается в минимизации количества работ на строительной площадке, в возможности решить вопрос с некачественной звукоизоляцией и изменить принцип возведения зданий. Для этого на заводе создают блоки площадью до 100 квадратных метров, в них делают необходимые коммуникации. На строительный объект эти модули попадают уже с полной отделкой. На стройке они только монтируются. Благодаря этому сроки строительства модульных зданий сократятся до 20 раз.

Пока из таких модулей возводят общежитие для работников завода, однако в планах – идея построить жилой комплекс недалеко от Троицка по этой технологии.

Еще в перспективе – проработать возможность заказа индивидуального проекта, в котором можно обговорить расположение стен, чтобы люди уже через несколько месяцев могли заселяться.

Общая площадь, на которой будут производить модули, – около 160 тысяч квадратных метров. Все процессы на работе полностью роботизированы, но при этом на заводе создадут 2,5 тысячи новых рабочих мест. Больше подробностей – в сюжете телеканала Москва 24.