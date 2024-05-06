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06 мая, 14:45

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Сергей Собянин заявил о завершении работ на судоверфи в Нагатинском затоне до конца года

Сергей Собянин заявил о завершении работ на судоверфи в Нагатинском затоне до конца года

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В Нагатинском затоне откроют судостроительную верфь. На ней будут строить прогулочные и круизные электросуда. Мощность судостроительной верфи позволит выпускать до 20 судов в год. Так, обновится речной флот не только Москвы, но и России.

Как отметил Сергей Собянин, новая верфь должна начать работу в конце 2024 года. Площадь судостроительного кластера составит 23 тысячи квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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