Собянин рассказал о дизайне новой станции метро "Вавиловская"

Станция "Вавиловская" Троицкой линии московского метро будет оформлена в стиле научных достижений. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Архитектурную концепцию посвятят известному советскому физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции.

Как пояснили в Москомархитектуре, светильники над платформой будут символизировать фотоны – частицы света. Они создадут визуальный эффект движения. Путевые стены выполнят в черном и белом цветах. На темной стороне разместят светящиеся панели из отражающих элементов, которые создадут иллюзию светового потока при движении по станции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.