Сергей Собянин рассказал о юбилее московского трамвая

В субботу, 6 апреля, московскому трамваю исполнилось 125 лет. Как рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин, торжественный запуск движения состоялся в столице 6 апреля 1899 года.

Как отметил градоначальник, Москва задает тренды развития трамвайной сети и инфраструктуры для всей России. В настоящее время парк трамваев обновлен на 95%, и к 2030 году город планирует закупить еще 200 вагонов нового поколения. Модернизация путей отделит этот вид транспорта от автодорог, а остановки оборудуют приподнятыми платформами.

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