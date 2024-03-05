05 марта, 08:45Новости
Более 2,2 тыс памятников архитектуры отреставрировали за 13 лет – мэр Москвы
Более двух тысяч архитектурных памятников восстановили московские специалисты за последние 13 лет. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.
Мэр также отметил, что 5 марта – знаменательная дата для российских реставраторов. Эту профессию официально учредили 30 лет назад. С тех пор специалисты вносят большой вклад в сохранение культурного наследия Москвы и каждый год восстанавливают порядка 200 памятников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.