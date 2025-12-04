Сергей Собянин объявил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

В столице наградили лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2025". Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, в этом году поступило рекордное количество заявок – свыше 100 более чем по 40 памятникам архитектуры. Лауреатов было 29. В их числе, например, Египетский павильон усадьбы Останкино. Там удалось сохранить больше 700 квадратных метров паркета, печи со сфинксами и другие ценные элементы. По традиции один из проектов выбрали москвичи.

