Новости часа: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 44 жилых комплекса передали под заселение по программе реновации с начала года, сообщил Сергей Собянин.

Дополнительный путь построят для трамваев в районе ВДНХ, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс городского хозяйства столицы попросил горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду.