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Новости

Новости

04 октября, 18:30

Новости

Новости часа: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года

Новости часа: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года

Новости часа: "Банк технологий" предлагает более 500 разработок для бизнеса

Собянин рассказал об обновленной школе № 37 в Раменках

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Новости часа: Собянин рассказал, как столичный "Банк технологий" помогает развитию бизнеса

Мэр Москвы: "Банк технологий" предлагает более 500 разработок для бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 44 жилых комплекса передали под заселение по программе реновации с начала года, сообщил Сергей Собянин.

Дополнительный путь построят для трамваев в районе ВДНХ, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс городского хозяйства столицы попросил горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду.

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