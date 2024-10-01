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Новости

Новости

01 октября, 14:45

Новости

Новости часа: открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов"

Новости часа: открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Новости часа: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Мэр Москвы: началась регистрация на новый поток "Академии инноваторов"

Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Сергей Собянин объявил об открытии семи поликлиник после реконструкции

Новости часа: поддержанный городом экспорт в страны БРИКС+ вырос почти в три раза

Новости часа: 1 октября стартует осенний сезон проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Новости часа: в сентябре в Москве открылось 19 обновленных поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов". Сергей Собянин отметил, что более 70% участников являются москвичами.

20 школ и детских садов построили в ТиНАО с начала 2024 года, заявил заммэра Владимир Ефимов.

На МЦД-1 и МЦД-3 временно изменится расписание движения поездов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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