01 октября, 14:45Новости
Новости часа: открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов". Сергей Собянин отметил, что более 70% участников являются москвичами.
20 школ и детских садов построили в ТиНАО с начала 2024 года, заявил заммэра Владимир Ефимов.
На МЦД-1 и МЦД-3 временно изменится расписание движения поездов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.