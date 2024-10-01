Новости часа: открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов". Сергей Собянин отметил, что более 70% участников являются москвичами.

20 школ и детских садов построили в ТиНАО с начала 2024 года, заявил заммэра Владимир Ефимов.

На МЦД-1 и МЦД-3 временно изменится расписание движения поездов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.