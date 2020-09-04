Собянин: более 5 тыс человек записались на тестирование вакцины от COVID-19

Сергей Собянин заявил, что сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал на рабочей встрече с Владимиром Путиным, которая прошла в режиме видеоконференции.



На пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса только за первые несколько дней записались более пяти тысяч человек, заявил мэр. Это одни из самых крупных испытаний в мире, в них примут участие около 40 тысяч добровольцев.

Доступ к записи свободный. Есть вся необходимая инфраструктура, готова и информационная система. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.