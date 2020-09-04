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04 сентября 2020, 17:15

Общество

Собянин: более 5 тыс человек записались на тестирование вакцины от COVID-19

Собянин: более 5 тыс человек записались на тестирование вакцины от COVID-19

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Сергей Собянин заявил, что сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал на рабочей встрече с Владимиром Путиным, которая прошла в режиме видеоконференции.

На пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса только за первые несколько дней записались более пяти тысяч человек, заявил мэр. Это одни из самых крупных испытаний в мире, в них примут участие около 40 тысяч добровольцев.

Доступ к записи свободный. Есть вся необходимая инфраструктура, готова и информационная система. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
мэр Москвы Сергей Собянин медицина общество видео Роман Карлов Ксения Чепенко
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