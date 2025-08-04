Мэр Москвы: усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

Одной из старейших усадеб Москвы Кусково исполнилось 310 лет. В своем телеграм-канале Сергей Собянин отметил, что Кусково стало популярным местом для отдыха.

По словам мэра, усадьба является и сохранившийся архитектурно-парковый ансамбль XVIII века, и единственный в стране специализированный Музей керамики. Собянин напомнил, что в последние годы там ведется комплексная реставрация.

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