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04 августа, 22:45

Мэр Москвы

Мэр Москвы: усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

Мэр Москвы: усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

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Одной из старейших усадеб Москвы Кусково исполнилось 310 лет. В своем телеграм-канале Сергей Собянин отметил, что Кусково стало популярным местом для отдыха.

По словам мэра, усадьба является и сохранившийся архитектурно-парковый ансамбль XVIII века, и единственный в стране специализированный Музей керамики. Собянин напомнил, что в последние годы там ведется комплексная реставрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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