Собянин посетил реконструированный Центр московского долголетия "Орехово"

Сергей Собянин посетил Центр московского долголетия "Орехово". Там он подвел итоги проекта за три года, представил осенне-зимнюю программу и пообщался с жителями района.

В настоящее время в Москве работают 52 таких центра. С января по июль их посетили около 280 тысяч человек. Занятия проходят в очном и офлайн формате. На базе центров организовано около 2 000 клубов по интересам, половина из которых имеет ЗОЖ-направленность. До конца этого года в разных районах откроют еще 19 центров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

