Собянин рассказал об уникальных изобретениях сотрудников городского хозяйства

Изобретения сотрудников комплекса городского хозяйства помогают лучше заботиться о столице. О самых интересных из них рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В специальном цехе Московского авиацентра разработали мастерскую на базе грузовика "КамАЗ". В ней есть все для ремонта вертолетов – от оборудования до жилого модуля сотрудников. Теперь воздушные суда можно ремонтировать вдали от места их постоянного базирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.