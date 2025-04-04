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Новости

04 апреля, 16:15

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Собянин рассказал об уникальных изобретениях сотрудников городского хозяйства

Собянин рассказал об уникальных изобретениях сотрудников городского хозяйства

Собянин сообщил о завершении капремонта еще в одном корпусе Боткинской больницы

Сергей Собянин: завершена модернизация корпуса № 10 Боткинской больницы

Собянин: семь московских городских вокзалов откроется в Москве в 2025–2026 годах

Собянин назвал московские городские вокзалы, которые откроют в ближайшие 2 года

Мэр Москвы утвердил увеличение премии имени Островского до 1 млн рублей

Собянин: в этом году столичный парк пополнят около 650 новых электробусов

Собянин: отражена попытка атаки БПЛА на Москву

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 апреля

Собянин: обновленный корпус школы № 17 в Конькове откроется в сентябре

Изобретения сотрудников комплекса городского хозяйства помогают лучше заботиться о столице. О самых интересных из них рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В специальном цехе Московского авиацентра разработали мастерскую на базе грузовика "КамАЗ". В ней есть все для ремонта вертолетов – от оборудования до жилого модуля сотрудников. Теперь воздушные суда можно ремонтировать вдали от места их постоянного базирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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