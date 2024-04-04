Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

Ураганный ветер, бушевавший в столице 3 апреля, причинил вред не только городской инфраструктуре, но и людям. 17 человек пострадали, двое из них погибли. Об этом сообщил Сергей Собянин. При этом мэр Москвы отметил, что коммунальщики принимают все меры по устранению последствий непогоды.

После того, как Москву накрыл циклон "Патриция", 4 апреля синоптики прогнозируют дожди. Местами они будут идти вместе со снегом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.