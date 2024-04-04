04 апреля, 08:30Новости
Собянин: проект "Активный гражданин" собрал 250 миллионов мнений
Более 6,5 тысячи голосований, где свое мнение москвичи выразили 250 миллионов раз, прошло на сайте "Активный гражданин". Об итогах работы платформы за 10 лет написал Сергей Собянин в своем посте в телеграм-канале.
Отмечается, что участниками проекта стали почти 7 миллионов человек. С помощью голосования свои названия получили 50 новых улиц и бульваров, 54 парка и 29 станций метро. Выбраны и реализованы проекты благоустройства трех тысяч дворов, скверов, различных общественных пространств.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.