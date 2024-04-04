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04 апреля, 08:30

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Собянин: проект "Активный гражданин" собрал 250 миллионов мнений

Собянин: проект "Активный гражданин" собрал 250 миллионов мнений

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Более 6,5 тысячи голосований, где свое мнение москвичи выразили 250 миллионов раз, прошло на сайте "Активный гражданин". Об итогах работы платформы за 10 лет написал Сергей Собянин в своем посте в телеграм-канале.

Отмечается, что участниками проекта стали почти 7 миллионов человек. С помощью голосования свои названия получили 50 новых улиц и бульваров, 54 парка и 29 станций метро. Выбраны и реализованы проекты благоустройства трех тысяч дворов, скверов, различных общественных пространств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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