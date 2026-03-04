04 марта, 17:30Мэр Москвы
Собянин гарантировал выполнение всех социальных обязательств перед москвичами
Власти Москвы оптимизируют расходы бюджета. Все социальные обязательства при этом сохранятся. Как сообщил Сергей Собянин, по итогам первых двух месяцев 2026 года доходы выросли на 2%. Это меньше, чем было запланировано. Поэтому президиум правительства Москвы принял решение, реализация которого позволит направить средства на приоритетные направления.
В частности, высокий московский стандарт услуг останется прежним. Программа развития города продолжится. Так же будет обеспечено финансирование, направленное на поддержку военнослужащих и членов их семей.
