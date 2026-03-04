Собянин сообщил о скором открытии здания школы № 1619 после реконструкции

Реконструкцию школы № 1619 в Строгине должны закончить к новому учебному году. Ход работ осмотрел Сергей Собянин. Здание площадью 9 тысяч квадратных метров построили в 80-х годах, и оно перестало соответствовать современным стандартам.

Сейчас обновляют фасад и кровлю, меняют инженерные коммуникации и внутреннюю отделку. В школе появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, пространства с раздвижными перегородками, современная медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс, пространство для мероприятий, лекций и выставок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.