Собянин рассказал о росте популярности экскурсий на промышленные площадки Москвы

Более 4 тысяч человек посетили экскурсии проекта "Открой#Моспром" в прошлом году. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, на промышленных площадках жители и гости столицы смогли пообщаться с инженерами и технологами, узнали о продуктах и перспективных инновациях. Например, о том, как производят современные сладости, косметику и одежду или собирают авиационные двигатели и лифты для новых домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.