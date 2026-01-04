04 января, 15:30Мэр Москвы
Собянин рассказал о росте популярности экскурсий на промышленные площадки Москвы
Более 4 тысяч человек посетили экскурсии проекта "Открой#Моспром" в прошлом году. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
По словам мэра, на промышленных площадках жители и гости столицы смогли пообщаться с инженерами и технологами, узнали о продуктах и перспективных инновациях. Например, о том, как производят современные сладости, косметику и одежду или собирают авиационные двигатели и лифты для новых домов.
