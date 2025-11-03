График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 15:30

Мэр Москвы

Собянин: эффективность столичных ТЭЦ постоянно повышается

В городе идет модернизация ТЭЦ. Повышается эффективность и безопасность энергосистемы. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, на всех ТЭЦ регулярно обновляют оборудование, внедряют современные средства контроля и управления технологическими процессами. Мэр подчеркнул, что тепло и электричество должны поступать в дома, социальные учреждения и на предприятия без сбоев. Уже завершен участок высокого давления в Очаково-Матвеевском и Раменках на западе города. Для надежной работы теплоэлектроцентрали реконструируют также газопроводы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородвидеоДарья Тащина

