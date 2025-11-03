Собянин: эффективность столичных ТЭЦ постоянно повышается

В городе идет модернизация ТЭЦ. Повышается эффективность и безопасность энергосистемы. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, на всех ТЭЦ регулярно обновляют оборудование, внедряют современные средства контроля и управления технологическими процессами. Мэр подчеркнул, что тепло и электричество должны поступать в дома, социальные учреждения и на предприятия без сбоев. Уже завершен участок высокого давления в Очаково-Матвеевском и Раменках на западе города. Для надежной работы теплоэлектроцентрали реконструируют также газопроводы.

