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Новости

03 июля, 14:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Сергей Собянин: форум по беспилотным системам пройдет в Москве 7–17 августа

Сергей Собянин: Москва отметит День города 13 и 14 сентября

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Сергей Собянин открыл научно-академический корпус Боткинской больницы. Теперь несколько десятков кафедр медвузов обрели собственные помещения в корпусе № 10, который был закрыт на реконструкцию.

Специалисты провели сложную работу в объекте культурного наследия 1909 года постройки. Позаботиться пришлось как о современном техническом оснащении учреждения, так и о сохранении внешних исторических деталей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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