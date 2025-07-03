Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус Боткинской больницы. Теперь несколько десятков кафедр медвузов обрели собственные помещения в корпусе № 10, который был закрыт на реконструкцию.

Специалисты провели сложную работу в объекте культурного наследия 1909 года постройки. Позаботиться пришлось как о современном техническом оснащении учреждения, так и о сохранении внешних исторических деталей.

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