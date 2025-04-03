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Новости

03 апреля, 16:30

Новости

Сергей Собянин: в Западном Дегунине построят школу, детсад и спортивный комплекс

Сергей Собянин: в Западном Дегунине построят школу, детсад и спортивный комплекс

Собянин: в Москве наладят серийный выпуск особых медицинских кабелей

Собянин: обновленный корпус школы № 17 в Конькове откроется в сентябре

Собянин: в 2025 году откроется еще четыре станции Троицкой линии метро

Сергей Собянин утвердил проект планировки части промзоны в Западном Дегунине

Собянин: семь московских городских вокзалов откроется в Москве в 2025–2026 годах

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В промзоне района Западное Дегунино возведут дома, в том числе для программы реновации, а также медицинские и образовательные учреждения, спортивный комплекс и общественно-деловые объекты. Проект планировки промзоны утвердил Сергей Собянин.

Территория площадью более 15 гектаров расположена между Ильменским проездом и путями МЦД-3. Пока ее занимают устаревшие производственные, коммунально-складские и иные объекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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