Сергей Собянин: в Западном Дегунине построят школу, детсад и спортивный комплекс

В промзоне района Западное Дегунино возведут дома, в том числе для программы реновации, а также медицинские и образовательные учреждения, спортивный комплекс и общественно-деловые объекты. Проект планировки промзоны утвердил Сергей Собянин.

Территория площадью более 15 гектаров расположена между Ильменским проездом и путями МЦД-3. Пока ее занимают устаревшие производственные, коммунально-складские и иные объекты.

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