Собянин рассказал, как московские предприниматели поддерживают участников СВО

Московские предприниматели отправили в зону СВО почти 2 тысячи тонн гуманитарной помощи и спецоборудования в 2025 году. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, на передовую доставляли тепловизоры, средства связи, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и генераторы. На новые территории, а также в Курскую и Белгородскую области привозили технику, медикаменты, экипировку и снаряжение.

