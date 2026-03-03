03 марта, 07:15Мэр Москвы
Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной
В центре Москвы начали строить новый пешеходный мост. Он появится на Болотной набережной и расположится под Малым Каменным мостом. Старт работам дал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что проект станет очередным этапом превращения острова Балчуг в один из самых популярных променадов Москвы. Мост длиной около 170 метров соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича.
