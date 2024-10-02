Новости часа: Собянин заявил, что постройка станции метро "Достоевская" займет около 5 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Кольцевой линии метрополитена столицы откроют новую станцию, заявил Сергей Собянин. Градоначальник добавил, что строительство метро "Достоевская" займет около 5 лет.

Более 400 жителей Войковского района Москвы переезжают в новостройку по реновации, уточнил заммэра Владимир Ефимов.

Здания еще 14 поликлиник отремонтируют на западе столицы, добавил портал мэра и правительства.

