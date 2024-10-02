Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин заявил, что постройка станции метро "Достоевская" займет около 5 лет

Новости часа: Собянин заявил, что постройка станции метро "Достоевская" займет около 5 лет

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Новости часа: Собянин поблагодарил метростроителей за повышение качества жизни москвичей

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин: "Достоевская" – первая станция с траволаторами в пешеходном переходе

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Кольцевой линии метрополитена столицы откроют новую станцию, заявил Сергей Собянин. Градоначальник добавил, что строительство метро "Достоевская" займет около 5 лет.

Более 400 жителей Войковского района Москвы переезжают в новостройку по реновации, уточнил заммэра Владимир Ефимов.

Здания еще 14 поликлиник отремонтируют на западе столицы, добавил портал мэра и правительства.

Читайте также
мэр МосквытранспортметростроительствогородреновациямедицинавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика