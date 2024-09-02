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Новости

02 сентября, 13:45

Новости

Новости часа: на улице Академика Челомея открылось обновленное здание школы

Новости часа: на улице Академика Челомея открылось обновленное здание школы

Собянин: на улице Академика Челомея открылось обновленное здание школы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о программе модернизации "Моя школа"

Новости часа: медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Собянин: более 2,4 млн упаковок лекарств получил город по офсетным контрактам

Сергей Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

Сергей Собянин сообщил о сбитых БПЛА под Москвой

Собянин: средства ПВО сбили несколько украинских БПЛА ночью

Собянин: путепровод между улицами Складочной и Двинцев готов на 90%

Путепровод между улицами Складочной и Двинцев готов на 90%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструированную по новому стандарту школу открыли на юго-западе Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для участников программы реновации строят более 30 жилых комплексов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Началась регистрация на экскурсии "Открой#Моспром" по столичным заводам, пишет портал mos.ru.

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