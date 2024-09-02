Новости часа: на улице Академика Челомея открылось обновленное здание школы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструированную по новому стандарту школу открыли на юго-западе Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для участников программы реновации строят более 30 жилых комплексов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Началась регистрация на экскурсии "Открой#Моспром" по столичным заводам, пишет портал mos.ru.