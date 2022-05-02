Обновленный пригородный вокзал Толстопальцево открыли на Киевском направлении МЖД. Об этом сообщил Сергей Собянин. Станцию основательно реконструировали – сделали платформы с навесами, появился удобный подземный переход через пути. Вокзал стал частью узла, где пассажиры смогут пересесть на шесть маршрутов наземного транспорта. В будущем он войдет в маршрут московского диаметра МЦД-4.

Толстопальцево – уже 11-й новый вокзал, открытый на Киевском направлении с начала 2020 года. В этом году планируется закончить реконструкцию станций Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково.

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