Новости часа: объемы инвестиций в экономику Москвы достигли 6,8 трлн руб в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объемы инвестиций в экономику столицы в 2023 году достигли 6,8 триллиона рублей, рост составил 3,8%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве после зимы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичей предупредили о заморозках, мокром снеге и гололедице в конце рабочей недели. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.