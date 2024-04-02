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Новости

02 апреля, 22:30

Общество

Новости часа: объемы инвестиций в экономику Москвы достигли 6,8 трлн руб в 2023 году

Новости часа: объемы инвестиций в экономику Москвы достигли 6,8 трлн руб в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Новости часа: инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: почти 7 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс жителей

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объемы инвестиций в экономику столицы в 2023 году достигли 6,8 триллиона рублей, рост составил 3,8%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве после зимы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичей предупредили о заморозках, мокром снеге и гололедице в конце рабочей недели. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

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