02 апреля, 22:30Общество
Новости часа: объемы инвестиций в экономику Москвы достигли 6,8 трлн руб в 2023 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объемы инвестиций в экономику столицы в 2023 году достигли 6,8 триллиона рублей, рост составил 3,8%. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве после зимы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Москвичей предупредили о заморозках, мокром снеге и гололедице в конце рабочей недели. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.