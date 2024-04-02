Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рублево-Архангельская линия метро улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новый рекорд тепла установлен в Москве. Об этом рассказали синоптики.

Инклюзивный фестиваль "Люди как люди" в Москве собрал более 800 тысяч участников. Об этом сообщил столичный департамент образования.