02 апреля, 22:00Общество
Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рублево-Архангельская линия метро улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Новый рекорд тепла установлен в Москве. Об этом рассказали синоптики.
Инклюзивный фестиваль "Люди как люди" в Москве собрал более 800 тысяч участников. Об этом сообщил столичный департамент образования.