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Новости

02 апреля, 22:00

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Новости часа: инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: почти 7 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс жителей

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рублево-Архангельская линия метро улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новый рекорд тепла установлен в Москве. Об этом рассказали синоптики.

Инклюзивный фестиваль "Люди как люди" в Москве собрал более 800 тысяч участников. Об этом сообщил столичный департамент образования.

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