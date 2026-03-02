Собянин подвел итоги сдачи нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей

Итоги выполнения нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей подвели в Москве. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

В 2025 году золотые знаки получили почти 60 тысяч ребят, еще 45 тысяч заработали серебряные, а больше 30 тысяч – бронзовые.

В среднем каждый год нормативы ГТО сдают более 240 тысяч юных москвичей. Прием нормативов проходит в Московском центре воспитательных практик, а также в школах и колледжах столицы. За успешную сдачу можно получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.