Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра Эстрады Геннадия Хазанова

Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Театра Эстрады, народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Яркий талант и неподражаемый артистизм снискали вам искреннюю любовь отечественной публики. Где бы вы ни выступали, вас всегда сопровождает большой успех. Пусть открытый после реставрации Театр Эстрады будет местом рождения новых творческих проектов, обогащающих культурное пространство Москвы и России", – говорится в телеграмме.