Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 12:00

Культура

Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра Эстрады Геннадия Хазанова

Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра Эстрады Геннадия Хазанова

Собянин: финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Сергей Собянин рассказал о новых проектах для повышения безопасности на МКАД

Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Новости часа: около 120 тыс рабочих мест создадут в рамках столичной программы

Новости часа: каток открыт на главной площади Северного речного вокзала

Новости часа: каток открыли на главной площади Северного речного вокзала

Новости часа: на главной площади Северного речного вокзала открылся каток

Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Театра Эстрады, народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Яркий талант и неподражаемый артистизм снискали вам искреннюю любовь отечественной публики. Где бы вы ни выступали, вас всегда сопровождает большой успех. Пусть открытый после реставрации Театр Эстрады будет местом рождения новых творческих проектов, обогащающих культурное пространство Москвы и России", – говорится в телеграмме.

Читайте также
мэр МосквыкультуравидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика