"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле кластера "Ломоносов"

На западе Москвы состоялось благоустройство возле кластера "Ломоносов", который стал частью Инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". Там появились удобные тротуары и современные фонари. Старые опоры освещения демонтировали и на их месте разместили более 30 фонарей с энергоэффективными светильниками и почти 40 уличных торшеров.

С учетом пожеланий сотрудников кластера обустроили удобные пешеходные маршруты и подъезды для транспорта. Для автомобилистов организовали парковку на 120 мест, а нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения.

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