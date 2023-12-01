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01 декабря, 06:50

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"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле кластера "Ломоносов"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле кластера "Ломоносов"

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На западе Москвы состоялось благоустройство возле кластера "Ломоносов", который стал частью Инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". Там появились удобные тротуары и современные фонари. Старые опоры освещения демонтировали и на их месте разместили более 30 фонарей с энергоэффективными светильниками и почти 40 уличных торшеров.

С учетом пожеланий сотрудников кластера обустроили удобные пешеходные маршруты и подъезды для транспорта. Для автомобилистов организовали парковку на 120 мест, а нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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